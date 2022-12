https://fr.sputniknews.africa/20221210/le-soutien-a-kiev-affaiblit-larmee-allemande-1057231918.html

Le soutien à Kiev affaiblit l'armée allemande

Le soutien à Kiev affaiblit l'armée allemande

En aidant l'Ukraine avec des livraisons de matériel militaire, Berlin affaiblit sa propre armée, constate la commissaire parlementaire allemande aux forces... 10.12.2022

La base matérielle de l'armée allemande est actuellement en mauvais état, a fait savoir ce samedi Eva Högl, commissaire parlementaire aux forces armées. Et ce, en raison du soutien accordé à Kiev.Depuis le 24 février, jour du début de l'opération militaire russe en Ukraine, la Bundeswehr dispose de moins de matériel qu'auparavant, a-t-elle expliqué à la radio Deutschlandfunk. Car de grandes quantités ont été envoyées dans ce pays pour le soutenir.Un manque de munitions se fait également sentir dans l'armée, a également rappelé Mme Högl. Selon l'entreprise allemande d’armement Rheinmetall, l'Ukraine tire en effet chaque jour 6.000 à 10.000 cartouches dans le segment des gros et moyens calibres.Une modernisation nécessaireNeuf mois sont passés depuis l’annonce faite le 27 février par le chancelier allemand Olaf Scholz de l’augmentation massive de l’effort de défense allemand. Il avait alors annoncé un plan visant à moderniser les forces armées allemandes avec une enveloppe immédiate de 100 milliards d'euros. Il importe donc, selon la responsable, d'accélérer cette modernisation.L'Allemagne a cependant décidé de ne pas livrer de batteries de défense antimissile Patriot à l'Ukraine, après une demande en ce sens de Varsovie. Berlin a préféré déployer en Pologne une partie de ses systèmes Patriot après qu'un village polonais a été touché par une explosion mortelle provenant vraisemblablement d'un missile ukrainien de défense antiaérienne. La Pologne a fini par les accepter sur son sol. Auparavant, elle voulait qu'ils viennent renforcer la défense de l'Ukraine.À côté de la France, qui a fourni à l’Ukraine 18 de ses 76 canons CAESAR, outre de nombreux missiles Milan et Mistral, l’Allemagne approvisionne aussi Kiev en armes. Il s'agit notamment de blindés de type Guépard, de lance-roquettes multiples Mars II et d'obusiers automoteurs Panzer Haubitze 2000 (PzH 2000).

