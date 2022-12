https://fr.sputniknews.africa/20221208/lonu-dit-uvrer-pour-que-lafrique-recoive-tous-les-engrais-russes-bloques-en-europe-1057217774.html

L’Onu dit œuvrer pour que l’Afrique reçoive tous les engrais russes bloqués en Europe

L’Onu dit œuvrer pour que l’Afrique reçoive tous les engrais russes bloqués en Europe

La première cargaison d'engrais russes a quitté fin novembre les Pays-Bas pour le Malawi. La Conférence de l’Onu sur le commerce et le développement a annoncé... 08.12.2022, Sputnik Afrique

Le 29 novembre, le porte-parole du secrétaire général de l'Onu,Stéphane Dujarric, a fait savoir que le navire MV Greenwich avait quitté le port des Pays-Bas, chargé d’un premier lot de 20.000 tonnes d’engrais russes, à destination du Malawi.Cette cargaison était la première d'une série prévue de livraisons de "quelque 260.000 tonnes d'engrais russes" destinés à l'Afrique mais qui se sont retrouvés bloqués en Lettonie, en Estonie, en Belgique ou aux Pays-Bas à cause des sanctions occidentales, a fait valoir à Sputnik la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).Les prix augmentent de 250%D’après les informations de l'Onu, 50% de la population mondiale se nourrit de produits agricoles fabriqués à l’aide d’engrais.Depuis 2019, le prix des engrais a augmenté de 250%, provoquant une crise majeure, notamment chez les petits agriculteurs des pays en développement. L'introduction d'un embargo sur les navires et les produits russes sur fond de crise ukrainienne a encore aggravé la situation.

