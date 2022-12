Le Salon régional de l'artisanat ouvre ses portes au Maroc

https://fr.sputniknews.africa/20221208/le-salon-regional-de-lartisanat-ouvre-ses-portes-au-maroc-1057210956.html

Initiée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation vise à mettre en valeur les meilleurs produits de l’artisanat, présenter le patrimoine artisanal et contribuer à son développement et à sa promotion, ainsi qu’à aider les artisans à surmonter les effets induits par la pandémie du Covid-19.Cet événement qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de la Chambre Régionale de l’Artisanat de Souss-Massa pour la promotion et la commercialisation des produits de l’artisanat, constitue une occasion pour présenter les différents produits de la région et mettre l'accent sur le rôle important joué par les artisans dans la préservation du patrimoine marocain authentique.Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu’au 13 décembre, vise à mettre à la disposition des artisans un espace idoine pour la valorisation de leur savoir-faire et la commercialisation de leurs produits.Elle s'inscrit dans le cadre de la septième édition de la Semaine Nationale de l'Artisanat lancée par le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Economie Sociale et Solidaire.Dans une déclaration à la MAP, le président de la Chambre de l’Artisanat de Souss-Massa, Abdelhek Arkhaoui, a indiqué que ce salon constitue une opportunité pour les artisans de commercialiser leurs produits et d’améliorer leurs revenus.Et d'ajouter que ce salon qui se déroule dans un espace aménagé d’une superficie de 2000 m2, connait la participation de quelque 100 exposants.Au menu de ce rendez-vous phare de l’artisanat figurent une série d’ateliers dédiés notamment au "Registre national de l’artisanat", à "l’Assurance Maladie Obligatoire : AMO”, et au "Commerce électronique”.La cérémonie d'ouverture de ce Salon s'est déroulée en présence notamment du Wali de la région Souss-Massa, Gouverneur de la Préfecture d'Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji et du président du Conseil de la région, Karim Achengli.

