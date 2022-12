https://fr.sputniknews.africa/20221208/interdiction-de-certains-produits-en-provenance-dafrique-lue-joue-un-double-jeu-1057215815.html

Interdiction de certains produits en provenance d'Afrique: "l'UE joue un double jeu"

Interdiction de certains produits en provenance d'Afrique: "l'UE joue un double jeu"

L’Union européenne a décidé d'interdire l’importation de produits qui contribuent à la déforestation. Cette mesure affectera les pays producteurs, et plus... 08.12.2022, Sputnik Afrique

Interdiction de certains produits en provenance d'Afrique: «l'UE joue un double jeu» L’Union européenne a annoncé le 6 décembre être parvenue à un accord afin d’interdire l’importation de produits qui contribuent à la déforestation. Cette mesure affectera les pays producteurs, et plus particulièrement la Côte d’Ivoire. L’économiste ivoirien Ségui Boka nous explique dans Zone de Contact les raisons réelles et les conséquences de cette décision.

L’ultimatum lancé par le Ghana et la Côte d’Ivoire qui réclamaient aux multinationales occidentales une augmentation de leurs primes n’a pas eu les effets escomptés. Après l’interdiction européenne d’importer des produits tels que le cacao, le café ou le soja issus de la déforestation, les planteurs vont se retrouver en difficulté. Pour Ségui Boka, économiste ivoirien et chercheur à l’université de Koursk en Russie, la mesure de Bruxelles a été prise sous la pression des firmes internationales.Interrogé sur une éventuelle forme de chantage de Bruxelles que cacherait cette décision, M.Boka tranche avec certitude: l’UE n’est pas franche.Pour M.Boka, ce système ne fait que renforcer la dépendance des pays africains vis-à-vis de Bruxelles.Pour plus de détails, écoutez le podcast de Zone de Contact!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

