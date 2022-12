https://fr.sputniknews.africa/20221207/le-mea-culpa-du-chef-du-football-camerounais-apres-avoir-agresse-un-youtubeur-algerien--1057198607.html

Le mea culpa du chef du football camerounais après avoir agressé un youtubeur algérien

Le chef du football camerounais a présenté ses excuses. Il avait asséné des coups de pied à un blogueur algérien et a dit subir quotidiennement des... 07.12.2022, Sputnik Afrique

Après avoir agressé violemment un youtubeur algérien le 5 décembre, le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a fait un mea culpa.Samuel Eto’o a ainsi publié le 6 décembre une déclaration officielle en présentant ses "sincères" excuses sur Twitter.Des provocations "incessantes"Selon lui, il continue à "résister aux provocations incessantes" et "au harcèlement quotidien" de certains supporters algériens.Il a aussi fait savoir qu’il était la cible "d’insultes et d’allégations de tricherie sans aucun fondement" depuis le match entre le Cameroun et l’Algérie du 29 mars.Samuel Eto’o a conclu en souhaitant que les fans algériens "parviennent à surmonter la déception d’une élimination douloureuse".

