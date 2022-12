https://fr.sputniknews.africa/20221207/des-groupes-armes-de-lest-de-la-rdc-adherent-au-programme-de-desarmement-1057205408.html

Des groupes armés de l’Est de la RDC adhèrent au programme de désarmement

Des groupes armés de l’Est de la RDC adhèrent au programme de désarmement

07.12.2022

La troisième session du dialogue intercongolais à Nairobi a débouché sur un accord important. D’après le média Le Forum des as, le 6 décembre plusieurs groupes armés actifs dans l’Est de la RDC ont adhéré au Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRCS).L’accord a été conclu en présence des délégués des groupes armés, de la société civile, des femmes victimes de violences sexuelles, relate le média. Les participants au dialogue ont accepté la libération des prisonniers sans casier judiciaire lourd ou condamnation pénale.Le PDDRCS a été validé le mercredi 17 août au cours d’un atelier à Kinshasa. Il décrit de manière pratique la méthodologie, les modalités de la stabilisation de la région.Le M23 absentLe mouvement M23 n’était pas présent à Nairobi et il ne fait pas partie des signataires au PDDRCS. Pourtant, le 6 décembre le M23 a annoncé un retrait des territoires occupés dans l’Est de la RDC et sa volonté d’engager un dialogue avec les autorités congolaises et les forces africaines régionales.Les conflits militaires prolongés dans le pays ont des répercussions humanitaires catastrophiques. Ainsi, 390.000 personnes ont dû fuir leurs foyers depuis mars et se trouvent dans des conditions sanitaires minimales, selon l’Onu. Des dizaines de cas avérés et près de 200 cas suspects de choléra ont été rapportés.

