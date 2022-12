https://fr.sputniknews.africa/20221206/poutine-linflation-en-russie-est-plus-faible-quavant-loperation-militaire-speciale-1057196675.html

Poutine: l'inflation en Russie "est plus faible qu’avant l'opération militaire spéciale"

En dépit des sanctions que l’Occident ne cesse d’adopter contre la Russie, le taux d’inflation y est en baisse. Vladimir Poutine a annoncé qu’il était... 06.12.2022, Sputnik Afrique

L’inflation russe est plus faible qu’avant le commencement de l’opération spéciale en Ukraine, a déclaré ce mardi 6 décembre Vladimir Poutine, lors d’une rencontre avec Alexeï Repik, chef de l’ONG Russie d’affaires.Le ministère russe du Développement économique avait annoncé le 5 décembre que le taux d'inflation en Russie avait continué de ralentir et qu’il se situait actuellement au niveau de 12%.L’inflation dans le mondeLa Russie mène depuis février une opération militaire spéciale pour dénazifier et démilitariser l’Ukraine. Plusieurs trains de sanctions antirusses que l’Occident a adoptés contre Moscou ont eu un impact sur l’économie mondiale. L’inflation est en hausse dans de nombreux pays.Le taux d'inflation annuel de l'Afrique du Sud a, par exemple, atteint 7,6% en octobre, contre 7,5% le mois précédent. Soit au-dessus des prévisions de 7,4% et de la limite supérieure de la fourchette cible de 3% à 6% de la Banque de réserve sud-africaine, d’après les informations du site TradingEconomics.com.

