Oliver Stone désigne le responsable du conflit dans le Donbass

Selon lui, "depuis 2014, l'Ukraine n'était plus neutre, elle était contre la Russie et c'est ce qui a brisé l'équilibre et c'est de là que vient la guerre", a-t-il lancé dans une interview au média serbe Politika.Il a quand même ajouté que "l'affaire n'est pas du tout simple".Critiques des politiques américainesLe cinéaste a également accusé le gouvernement américain d'hypocrisie:Oliver Stone a dit avoir fait une erreur en votant pour Joe Biden car ce dernier s'est avéré être un dirigeant incompétent et sa politique envers le Kremlin est dangereuse.Ce n’est pas la première fois que le réalisateur désigne la politique de son pays comme responsable du bras de fer entre la Russie et l’Occident. En juin, dans une interview à Repubblica, il a affirmé que les États-Unis avaient provoqué le conflit en Ukraine et utilisaient ce pays comme une "arme" contre la Russie.Plongé dans le sujetOliver Stone, 76 ans, qui a récolté tout au long de sa carrière de nombreux prix et récompenses, incluant quatre Oscars, a à plusieurs reprises abordé la situation en Ukraine.En 2016 il a sorti le documentaire Ukraine on Fire, coréalisé avec le cinéaste d'origine ukrainienne Igor Lopatenok, où il se livre aux analyses des événements nationaux à partir de 2014. En 2019 il a présenté un autre documentaire sur le sujet, Revealing Ukraine.En 2017, le cinéaste a dévoilé un long documentaire en quatre épisodes consacré au Président russe et intitulé The Putin Interviews, réalisé sur deux ans et se composant d'une douzaine d'entretiens.

