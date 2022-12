https://fr.sputniknews.africa/20221206/lonu-se-felicite-de-la-signature-dun-accord-cadre-politique-au-soudan-1057187922.html

L'Onu se félicite de la signature d’un accord-cadre politique au Soudan

L'Onu se félicite de la signature d’un accord-cadre politique au Soudan

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres s’est félicité, lundi, de la signature d’un accord-cadre politique entre les parties prenantes au... 06.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-06T06:47+0100

2022-12-06T06:47+0100

2022-12-06T06:47+0100

soudan

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1052411943_0:287:3072:2015_1920x0_80_0_0_b7d6d041ed60acdc11feddcebee3f068.jpg

Dans un communiqué publié par son porte-parole, le chef de l’Onu a dit espérer que cet accord "permettra d’ouvrir la voie au retour à une transition menée par les civils dans le pays".M. Guterres a appelé toutes les parties prenantes soudanaises à travailler sans délai sur la prochaine étape du processus de transition pour régler les questions en suspens en vue de parvenir à un règlement politique durable et sans exclusive.Il a, par ailleurs, indiqué que Les Nations Unies, par le biais du mécanisme trilatéral composé de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS), de l’Union africaine (UA) et de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), restent déterminées à soutenir le processus à venir.Le Secrétaire général a en outre réaffirmé que les Nations Unies continueront d’appuyer les aspirations du peuple soudanais à la démocratie, à la paix et au développement durable.Des dirigeants militaires et civils au Soudan ont signé lundi un premier accord visant à mettre fin à la profonde crise politique dans le pays.

soudan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

soudan, onu