L'ex-commandant de l'US Navy évoque un "tournant dangereux" dans le conflit en Ukraine

Les attaques ukrainiennes contre des aérodromes militaires russes témoignent d’un nouveau "tournant dangereux" dans le conflit en Ukraine, avertit un ex-amiral... 06.12.2022, Sputnik Afrique

Les pays occidentaux essayeront "d’apaiser" les Ukrainiens, estime James Stavridis, l'ancien commandant de l'US Navy et des forces de l'Otan en Europe. Selon lui, les récentes attaques perpétrées par Kiev sur des aérodromes militaires russes représentent un "tournant dangereux".L’Otan pourrait cependant proposer aux Ukrainiens des missiles sol-air plus nombreux et de meilleure qualité pour défendre leurs villes, considère l’ancien militaire. Il n’exclut pas la fourniture d’avions de combat.Les attaques de dronesLe 5 décembre des drones ont été lancés contre deux aérodromes militaires dans les régions de Saratov et de Riazan. D’après le ministère russe de la Défense, l’Ukraine en est à l’origine, et son objectif était de "d'endommager des avions russes à long rayon d'action".La défense antiaérienne a annoncé avoir intercepté ces appareils volant à une basse altitude. Sept soldats russes ont été touchés, trois d'entre eux ont succombé à leurs blessures, d’après le ministère.

