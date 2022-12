https://fr.sputniknews.africa/20221206/le-chant-dun-leopard-immortalise-par-des-touristes-1057192919.html

Le "chant" d’un léopard immortalisé par des touristes

Le "chant" d’un léopard immortalisé par des touristes

Pour enregistrer le rugissement d’un léopard de l’Amour, animal rare, il faut avoir de la chance! C’est ce qu’ont pu faire des touristes dans le parc national... 06.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-06T17:48+0100

2022-12-06T17:48+0100

2022-12-06T17:48+0100

animaux

nature

russie

léopard

félins

extrême-orient

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104380/09/1043800980_0:139:1920:1219_1920x0_80_0_0_7e983f958ce95dd1353dd7c4720ab733.jpg

Pendant un tour de plusieurs jours, baptisé "Sur les pas des félins forestiers", ils ont installé une caméra cachée et ont obtenu plusieurs vidéos impressionnantes. L'une d’elles montre ce prédateur rugir pendant plus de 15 secondes. Ainsi, il prévient tout être vivant aux alentours de la présence du maître de céans. Ce sont des images très rares de la nature sauvage.Le léopard s’appelle Akademik ("l'Académicien", en russe) et il porte son nom d’après l’Académie de l’agriculture de la région de Primorié qui l'a parrainé. Outre le félin, d’autres animaux ont été filmés par la caméra. On peut voir des martres à gorge jaune, des lièvres, des blaireaux et un pic cendré.

russie

extrême-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

animaux, nature, russie, léopard, félins, extrême-orient