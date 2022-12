https://fr.sputniknews.africa/20221206/la-tanzanie-decide-dannuler-la-fete-de-lindependance-1057196937.html

La Tanzanie décide d’annuler la fête de l'Indépendance

Dodoma a décidé encore une fois d’annuler la célébration de la fête de l’Indépendance, pour privilégier la construction d’écoles, selon le journal tanzanien... 06.12.2022, Sputnik Afrique

Samiya Suluhu Hasan, Présidente de la Tanzanie, a choisi de surseoir à la célébration du 61e jour de l'indépendance de la Tanzanie, a annoncé le 5 décembre, le journal tanzanien Daily News.Via un communiqué publié le 5 décembre, George Simbachavene, ministre de la Politique, de la coordination et des affaires parlementaires, a déclaré qu'un budget d’environ 412.000 dollars devrait être utilisé pour construire des foyers pour huit écoles primaires en Tanzanie.Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État annule la célébration de la fête de l'Indépendance en Tanzanie. En 2015 et 2020, le Président John Magufuli a ordonné que les fonds prévus pour les festivités soient utilisés respectivement pour construire la route Mwenge-Maroc à Dar es Salaam et acheter des installations médicales, selon les médias tanzaniens.

