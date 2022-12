https://fr.sputniknews.africa/20221206/comment-le-theatre-affecte-t-il-lenseignement-et-leducation-des-adolescents-1057194067.html

Comment le théâtre affecte-t-il l'enseignement et l'éducation des adolescents

Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue Psychological Science and Education.Selon des spécialistes de la MGPPU, l'école organise généralement le théâtre de telle manière que le professeur choisit lui-même la pièce, écrit le scénario, et les enfants n'y sont impliqués qu'en tant qu'acteurs. Dans le cadre du projet Théâtre multimédia, une technologie unique d'organisation d'un théâtre scolaire a été élaborée.Le caractère unique de ce théâtre réside dans le fait que les adolescents sont impliqués dans diverses activités à toutes les étapes de la création de la mise en scène: de l'idée à la sortie sur scène. Les collégiens travaillent sur le scénario, le casting, la création des décors, la conception sonore et lumière, les effets spéciaux.Dans le cadre de l'étude, un programme unique d'activités théâtrales a été élaboré et testé (30 cours de 45 minutes chacun). L'étude a été menée sur la base de l'école Starogorodkovskaïa de la région de Moscou. Des enfants âgés de 13 à 14 ans ont participé à ce projet.Selon les auteurs de l'étude, ils ont réussi à montrer que le théâtre scolaire, qui est organisé sur la base d'expérimentations de rôle, était une forme très prometteuse d'éducation des adolescents.Selon elle, les collégiens ont montré une amélioration des résultats scolaires personnels, le développement de compétences méta-matières (la capacité d'appliquer des connaissances et des compétences dans un ou plusieurs domaines, ainsi que dans des situations de la vie réelle). Des changements positifs dans la dynamique de groupe ont été constatés - les conflits diminuaient dans l'équipe, l'intimidation était surmontée. Tous ces changements étaient perceptibles pour les autres - enseignants, psychologues, parents.Selon les scientifiques, l'importance pratique du projet de la MGPPU est liée à deux aspects. Premièrement, la technologie développée permet de résoudre les problèmes urgents de l'adolescence, créant les conditions pour divers types d'expérimentation - tout d'abord de rôle. Deuxièmement, l'approche proposée, c’est la combinaison de l'éducation complémentaire et générale.L'approche proposée permet également de surmonter la nature didactique de l'enseignement scolaire. Selon les scientifiques, la question du passage de l'étude de disciplines spécifiques à la formation interdisciplinaire est désormais très opportune. L'activité théâtrale permet de le faire avec succès.En Russie aujourd'hui, l'expérience de l'utilisation du théâtre est assez limitée et elle est perçue de manière stéréotypée, ont déclaré des spécialistes universitaires. Pour cette raison les chercheurs proposent d'organiser des activités théâtrales à titre de projet. Cela permettra d’ouvrir de nouvelles possibilités.À travers cette approche on peut enseigner différentes matières, définir différents contenus éducatifs, résoudre des problèmes éducatifs - et tout cela sous une forme attrayante pour les collégiens. Le théâtre est perçu par les adolescents comme une stratégie de formation discrète, ce qui est très important pour ce groupe d'âge, estiment les chercheurs de la MGPPU.

