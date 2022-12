https://fr.sputniknews.africa/20221206/ce-lenine-noir-qui-voit-naitre-la-revolution-nationale-liberatrice-russe-dans-le-donbass-1057192724.html

Ce "Lénine noir" qui voit naître la "révolution nationale libératrice russe" dans le Donbass

Ce "Lénine noir" qui voit naître la "révolution nationale libératrice russe" dans le Donbass

Un Russo-ougandais se trouve dans la zone où la Russie mène son opération militaire spéciale. Dans un entretien accordé à Sputnik, il décortique les causes du... 06.12.2022, Sputnik Afrique

Beness Aijo, alias le "Lénine noir", est entré dans l’armée russe comme bénévole et se trouve actuellement dans la zone où Moscou mène son opération militaire spéciale. Pour Sputnik, il revient sur les origines du conflit dans le Donbass.Communiste pur et dur, ce Russo-ougandais de 43 ans affirme que le Donbass vit, depuis 2014, une révolution libératrice:En 2014, Beness Aijo a participé en Crimée aux manifestations en faveur du rattachement à la Russie et s’est rendu à plusieurs reprises dans le Donbass.Selon lui, le "mouvement de libération populaire" a débuté dans cette partie de l’Ukraine à la fin des années 1980 à l’aube des années 1990.Liens russo-africainsL’activiste, dont le père est Ougandais et la mère Russe, évoque également le renforcement du dialogue entre la Russie et les pays africains. Né en Lettonie à l’époque soviétique, il vient de recevoir la nationalité russe en décembre. Le "Lénine noir" prône d’ailleurs le rétablissement de l’Union soviétique."L'insatisfaction à l'égard des politiques de l'Occident grandit sur le continent africain, en particulier son intention de garder le contrôle sur les affaires intérieures des États africains indépendants", lance-t-il.Contrairement aux actions colonisatrices de l’Occident, l’approche russe est différente:"Les Africains continuent de lutter contre la politique coloniale de l'Occident, et la Russie leur apporte maintenant une grande aide dans cette lutte", conclut-il.

