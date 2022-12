https://fr.sputniknews.africa/20221205/un-allemand-passe-a-lest-et-demande-le-statut-de-refugie-en-bielorussie-1057185332.html

Un Allemand passe à l’Est et demande le statut de réfugié en Biélorussie

Les gardes-frontières biélorusses ont interpellé un citoyen allemand qui avait traversé la frontière. Celui-ci a alors demandé le statut de réfugié, se... 05.12.2022, Sputnik Afrique

Ce n’est sans doute pas le début de l’exode, mais le fait est assez éloquent pour être relevé. Ce 4 décembre, les autorités biélorusses ont arrêté un citoyen allemand ayant traversé la frontière. Il a demandé le statut de réfugié, arguant de la crise et de la détérioration des conditions de vie en Allemagne.Ce n’est pas la première fois que la Biélorussie accueille des réfugiés venus des pays occidentaux. Fin 2021, un citoyen qui avait participé à la prise d’assaut du Capitole était également entré illégalement en Biélorussie, se présentant comme réfugié. Il avait finalement reçu l’asile en mars dernier.La Russie a également accordé l’asile à certaines personnalités occidentales, comme le fameux lanceur d’alerte Edward Snowden, qui a ensuite obtenu la nationalité russe fin septembre.Rude hiver pour l’AllemagneSevrée du gaz russe dont elle dépendait en grande partie, l’Allemagne se trouve dans une situation économique délicate. Certains champions industriels, comme le géant chimique Basf ont déjà commencé à réduire leur production.Les petits commerces sont aussi touchés, particulièrement ceux consommant beaucoup d’énergie, comme les boulangeries qui voient leur facture s’alourdir. En Rhénanie-Palatinat, certains commerces ont déjà pris la décision de réduire leurs horaires d’ouverture, en ouvrant plus tard ou fermant plus tôt.Berlin craint en plus de basculer dans une guerre commerciale avec Washington, alors que les États-Unis sont revenus à un protectionnisme strict via la loi sur l’Inflation Reduction Act (IRA).

