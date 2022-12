https://fr.sputniknews.africa/20221205/poutine-parcourt-la-partie-reparee-du-pont-de-crimee-la-circulation-est-relancee--video-1057183465.html

Poutine parcourt la partie réparée du pont de Crimée, la circulation est relancée – vidéo

Poutine parcourt la partie réparée du pont de Crimée, la circulation est relancée – vidéo

Alors qu’une partie du pont de Crimée avait été détruite par une explosion dans un attentat, la circulation a été rouverte sur la voie après un mois et demi de... 05.12.2022, Sputnik Afrique

La circulation a été relancée sur la partie réparée du pont de Crimée traversant le détroit de Kertch après avoir été détruite lors d’un attentat en octobre, a déclaré le service de presse de la direction des voies de transport du Taman.Mi-octobre, les constructeurs ont commencé à démonter les travées endommagées de la section, puis ont procédé à l'installation des nouvelles.Vladimir Poutine s'est rendu sur place et a personnellement traversé le pont au volant.Un attentat qui aurait été organisé par l’UkraineLe pont de Crimée, reliant la péninsule à la région de Krasnodar, a été partiellement détruit le 8 octobre lorsqu’un camion piégé a explosé. Au moment de la déflagration, un train de marchandises passait à côté. Sept wagons-citernes ont alors pris feu. L’attaque a fait quatre morts.Selon les autorités de Crimée, deux travées de la route en direction de Kertch se sont effondrées. La route en sens inverse est restée intacte.Le trafic automobile et ferroviaire a été en partie rétabli quelques heures seulement après l’attaque. Les cars et les poids lourds ont pu se rendre sur la péninsule en ferry.De nombreux observateurs avaient déjà pointé du doigt la responsabilité de Kiev dans cette explosion. Les dirigeants ukrainiens avaient plusieurs fois menacé de faire sauter cet ouvrage inauguré par le Président russe en 2018.Vladimir Poutine a pour sa part désigné cette attaque comme un attentat organisé par le régime de Kiev. Selon lui, l’objectif était de viser une infrastructure d’importance critique pour la Russie.Selon les services de sécurité de Russie (FSB), des terroristes ont été identifiés et certains ont été arrêtés. Il s’agit de ressortissants de Russie, d’Ukraine et d’Arménie.L'organisateur de l'attentat serait le chef du service de renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov.

