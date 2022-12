https://fr.sputniknews.africa/20221205/le-kremlin-dit-preparer-sa-reponse-au-plafonnement-des-prix-du-petrole-russe--1057182675.html

Le Kremlin dit préparer sa réponse au plafonnement des prix du pétrole russe

Le Kremlin dit préparer sa réponse au plafonnement des prix du pétrole russe

Vers une augmentation du coût de l’or noir russe et une "riposte" prévue… Le plafonnement des prix du pétrole provenant de Russie, entré en vigueur ce 5... 05.12.2022, Sputnik Afrique

L'Occident doit s’attendre à ce que les cours du pétrole se renchérissent après l’introduction du plafonnement des prix sur les barils venant de Russie, a déclaré ce 5 décembre aux journalistes le porte-parole du Kremlin. Selon lui, cette mesure ne peut que déstabiliser les marchés énergétiques mondiaux.Une contre-mesure en préparationEn outre, le porte-parole a fait savoir que la Russie préparait une réponse à cette mesure prise par l’Occident.De plus, M.Peskov a ajouté que cette situation n'affectera pas l'opération militaire spéciale. Selon lui, l'économie russe dispose de tout ce dont elle a besoin pour répondre à ses exigences.Les sanctions en marcheLe sixième paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie, approuvé en juin, est entré en vigueur le 5 décembre. Il prévoit un embargo sur la majeure partie des importations de pétrole russe. Et notamment, l'arrêt total des importations de pétrole brut par bateaux. En outre, les 27 se sont mis d'accord sur le plafonnement à 60 dollars par baril des prix de l’or noir. La même décision a été prononcée par le G7 et l’Australie.Quoi qu’il en soit, à la veille de l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions, les pays producteurs d'or noir de l'Opep+ ont laissé inchangés leurs quotas de production.

