Le plafonnement des prix du pétrole russe serait une "débâcle historique" pour l’Occident

L'Occident échouerait en limitant les prix du pétrole russe, avance un analyste auprès de The Hill. Cette restriction risque de provoquer une nouvelle flambée... 04.12.2022, Sputnik Afrique

La décision occidentale de plafonner les prix de l’or noir russe présente tous les indices d’une défaite totale à venir au lieu d’être "une solution élégante", selon The Hill.Puis, la faille réside dans le niveau du prix établi, 60 dollars, poursuit le spécialiste. Selon lui, le niveau n’est pas assez bas pour provoquer de gros soucis économiques en Russie, le coût de production d’un baril de brut russe se situant entre 20 et 40 dollars.En troisième lieu, ce schéma prévoit la participation de la Russie aux échanges commerciaux. Mais si Moscou refuse de se conformer à l’arrangement, cela pourrait changer la donne. En effet, Vladimir Poutine et des hauts responsables russes ont promis, à plusieurs reprises, de ne pas vendre du pétrole aux pays qui approuveraient ce plafonnement. Moscou entend exporter du brut aux prix du marché.La restriction visant l’or noir russe a été adoptée ce 2 décembre par les 27 pays de l’UE après de longs mois de discussions. Elle doit entrer en vigueur ce 5 décembre, en plus de l’embargo européen sur l’importation du pétrole russe par voie maritime. La même décision a été prononcée par le groupe G7 et l’Australie.Un précédent historiqueIl existe un mauvais exemple de tentatives de limiter le libre échange du pétrole, note The Hill. C’est le programme Pétrole contre nourriture, imposé par l’Onu à l’Irak dans les années 1990.Son déploiement a favorisé l’apparition d’un clientélisme corrompu pour des barils de brut irakiens dont le prix était artificiellement maintenu à des niveaux peu élevés, conclut-il.

