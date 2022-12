https://fr.sputniknews.africa/20221205/des-militaires-et-lopposition-soudanais-signent-un-accord-de-transition-vers-un-pouvoir-civil-1057180897.html

Les militaires et l'opposition soudanais signent un accord de transition vers un pouvoir civil.La cérémonie de signature est diffusée par des chaînes de télévision arabes par satellite.Cet accord vise à mettre fin à une crise profonde qui sévit dans ce pays d'Afrique du Nord-Est depuis le coup d'État il y a un peu plus d'un an.Le document envisage la nomination d’un Premier ministre et la mise en place d’une période de transition pour deux ans. Celle-ci devra aboutir à la tenue d'élections générales.Cette nouvelle intervient après que le mouvement d’opposition soudanais le plus important, "Les Forces pour la liberté et les changements", a obtenu des accords préliminaires avec les militaires au pouvoir concernant une période de transition.Crise politique Ayant débuté fin 2018, les manifestations contre la vie chère ont duré plusieurs mois et ont conduit à la chute du Président Omar-el-Béchir dans un coup d’État survenu en avril 2019, après 30 ans de pouvoir. Plus tard, les militaires au pouvoir et les civils ont convenu d’instaurer le Conseil de souveraineté en tant que gouvernement provisoire.Un nouveau coup d’État a eu lieu au Soudan le 25 octobre 2021. Au moins cinq hauts responsables ont été arrêtés, dont le chef du gouvernement Abdallah Hamdok. Le putsch a été émaillé de nombreuses manifestations. Un mois plus tard, un accord a été conclu entre M.Hamdok et le Président du Conseil de souveraineté de transition, au pouvoir depuis le 11 novembre. Il prévoyait le rétablissement d’Abdallah Hamdok dans ses fonctions, lequel a toutefois démissionné le 2 janvier 2022.

