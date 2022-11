https://fr.sputniknews.africa/20221104/au-soudan-les-recents-affrontements-ont-fait-pres-de-360-morts-selon-lonu-1056724763.html

Au Soudan, les récents affrontements ont fait près de 360 morts, selon l’Onu

Au Soudan, les récents affrontements ont fait près de 360 morts, selon l’Onu

L’Onu a présenté un triste bilan des combats entre communautés au Soudan. Depuis juillet, les violences y ont fait près de 360 morts et presque 100.000... 04.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-04T19:30+0100

2022-11-04T19:30+0100

2022-11-04T19:30+0100

afrique subsaharienne

soudan

affrontements intercommunautaires

onu

nil bleu

conflit

réseaux sociaux

violences

espoir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102278/77/1022787720_0:8:741:424_1920x0_80_0_0_3e60468d1537200df6c114beb18d0587.jpg

Au moins 359 personnes ont été tuées, 469 autres blessées dans les affrontements intercommunautaires au Soudan du Sud, d’après les derniers chiffres annoncés par l’Onu.Plus de 97.000 personnes ont quitté leur foyer. Les combats ont en outre causé d’importants dégâts matériels, ressort-il d’un communiqué des Nations unies publié le 3 novembre.Maintien de la violence dû aux réseaux sociauxDébutées en juillet, les violences ont repris en septembre, puis à nouveau en octobre. Elles se sont propagées d’Al Rosires à Wad Al Mahi, dans l’état du Nil Bleu.La Conseillère spéciale s'est dite particulièrement préoccupée par les réseaux sociaux, sur lesquels la violence et les représailles ont été alimentés par des discours de haine.En dépit d’un accord de "cessation des hostilités" par les communautés belligérantes, les affrontements ont continué.Une lueur d’espoir?La haut responsable de l’Onu a félicité les efforts du gouvernement de la région du Nil Bleu pour l’arrêt de la violence, le rétablissement de l’ordre et l’établissement d’un comité chargé d’enquêter sur les violences dans la localité de Wad al Mahi.Elle a également appelé le peuple soudanais, y compris les chefs religieux et autres à faire entendre leur voix pour "dénoncer la haine et être solidaire avec les communautés affectées conformément au Plan d'action de Fès".Enfin, Mme Nderitu a exhorté les entreprises de technologie et de médias sociaux à "arrêter la propagation de l'incitation et de la haine" sur leurs plateformes, comme recommandé par la Stratégie et le Plan d'action des Nations unies contre le discours de haine.Pour rappel, le conflit très violent dure depuis 2013 au Soudan et fait des ravages dans la population. Il a entraîné la fuite de plusieurs millions de personnes.

afrique subsaharienne

soudan

nil bleu

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, soudan, affrontements intercommunautaires, onu, nil bleu, conflit, réseaux sociaux, violences, espoir