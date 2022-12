https://fr.sputniknews.africa/20221204/des-nigerians-prennent-dassaut-une-bourse-cryptographique-ayant-suspendu-les-retraits-1057175055.html

Des Nigérians prennent d’assaut une Bourse cryptographique ayant suspendu les retraits

Au Nigeria, une bourse de cryptomonnaies a suspendu les retraits à cause de travaux de maintenance. Après l’expiration du délai établi, certains utilisateurs... 04.12.2022, Sputnik Afrique

Les utilisateurs nigérians de la Bourse de cryptomonnaies AAX Exchange ont pris d'assaut ses bureaux à Lagos, la ville nigériane la plus grande, et commencé à agresser les employés, rapporte Bitcoin.com.Un événement qui advient deux semaines après que l’institution avait suspendu les retraits le 12 novembre. Une mesure conditionnée par la nécessité de mettre à niveau le système pour aider à protéger ses utilisateurs contre les multiples attaques malveillantes. Le groupe AAX avait promis de reprendre ses services dans une dizaine de jours.Cependant, la promesse n’a pas été tenue, ce qui "a provoqué de sérieux soupçons, de la panique et de la méfiance parmi les utilisateurs", a noté SiBAN, l’association blockchain du Nigeria, dont AAX fait partie, le 28 novembre.Appel au calmeSans préciser ce qui s’est passé sur le terrain, elle appelle à décourager tout utilisateur ou investisseur en colère de "harceler ou de victimiser" le personnel de la Bourse:"Ces personnes sont également confrontées à la même situation que les utilisateurs et les investisseurs mécontents", a-t-elle indiqué dans un communiqué.Entre-temps, le vice-président de la plate-forme, Ben Caselin, a soudainement démissionné. Sur Twitter, il a estimé que "la marque n’était plus et la confiance était rompue". Cette nouvelle n’a fait qu’alimenter les rumeurs selon lesquelles la Bourse ne reprendrait pas ses opérations pendant un certain temps.

