Les cryptomonnaies ont le vent en poupe en Tunisie

Les cryptomonnaies ont le vent en poupe en Tunisie

La Tunisie compte près de 200.000 investisseurs dans la sphère des cryptomonnaies, à en croire le spécialiste en la matière Hichem Ben Fadhl. 05.11.2022

Le continent africain continue d’ouvrir ses portes aux cryptomonnaies et la Tunisie n’est pas en reste. Le pays compte en effet plus de 200.000 utilisateurs de monnaie virtuelle, a affirmé Hichem Ben Fadhl, président de l’association tunisienne des Fintechs, sur la radio Express FM.Le spécialiste souligne que ce chiffre est important comparé aux moyennes mondiales, alors que 500 millions de personnes à travers le globe manient les cryptos. La Tunisie reste tolérante en la matière, l’utilisation de ces actifs numériques étant libre et non réglementée, note-t-il encore. Les lois antiterroristes et contre le blanchiment d’argent s’appliquent néanmoins.Ce flou législatif a néanmoins créé quelques quiproquos. En mai 2021, un jeune Tunisien de 17 ans avait ainsi été arrêté et accusé d’infraction au Code des changes, après avoir utilisé des cryptos pour des achats en ligne. Incapable de justifier de leur provenance, il avait été soupçonné de blanchiment d’agent.L’incident, baptisé "affaire Bitcoin", avait finalement débouché sur un non-lieu. Assez grave cependant pour que le ministre tunisien de l’Économie, Ali Kooli prenne la parole. Le responsable avait ainsi appelé à "changer la loi", estimant qu’on ne pouvait "pas mettre un jeune Tunisien en prison pour avoir acheté des Bitcoins".L’Afrique à l’avant-garde?La Tunisie n’est cependant pas le seul pays d’Afrique à faire les yeux doux aux monnaies virtuelles. Le continent est en effet le deuxième au monde à compter le plus d’utilisateurs de cryptos, après l’Asie, selon le classement Global crypto adoption.Le Nigéria se distingue particulièrement, comptant plus de 22 millions de détenteurs de devises virtuelles, soit 10,34% de la population. Le pays occupe même le 4e rang mondial en la matière, derrière les États-Unis, l’Inde et le Pakistan. La Tunisie occupe pour sa part la 79ème place.La Centrafrique s’était aussi récemment distinguéeen lançant sa propre crypto, le Sango Coin. Avec un succès mitigé.

