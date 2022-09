https://fr.sputniknews.africa/20220901/lafrique-deuxieme-continent-au-monde-en-nombre-de-detenteurs-de-cryptomonnaies-1056042209.html

L’Afrique deuxième continent au monde en nombre de détenteurs de cryptomonnaies

L’Afrique deuxième continent au monde en nombre de détenteurs de cryptomonnaies

L’Afrique abrite le deuxième plus grand nombre de possesseurs de cryptomonnaies au monde après l’Asie, affirme une étude de TripleA. Le Nigéria est au sommet... 01.09.2022, Sputnik Afrique

L’adoption des monnaies numériques va bon train en Afrique qui, avec 53 millions de détenteurs de cryptomonnaies, occupe cette année la deuxième place mondiale, fait savoir la compagnie singapourienne TripleA dans son classement Global crypto adoption.Les pays africains au PIB le plus important abritent le plus grand nombre de personnes possédant des actifs numériques.Il s’agit du Nigéria, où 22,33 millions sont détenteurs de cryptomonnaies, soit 10,34% de la population, suivi par l’Afrique du Sud (7,71 millions ou 12,45% de la population), le Kenya (6,10 millions ou 11,60% de la population), l’Égypte (2,37 millions ou 2,26% de la population) et la Tanzanie (2,32 millions ou 3,82% de la population).Quels pays en tête du classement mondial?À en croire le rapport, le Nigéria occupe aussi le 4e rang mondial, juste après les États-Unis, l’Inde et le Pakistan.TripleA affirme qu’on compte aujourd’hui 320 millions de détenteurs de cryptomonnaies dans le monde, ce chiffre ayant plus que triplé depuis 2020.L’étude précise que la représentativité des femmes dans ce domaine reste encore faible, avec seulement 37% contre 63% d’hommes. De plus, les détenteurs de cryptomonnaies ont un revenu annuel de 25.000 dollars et sont diplômés du supérieur à hauteur de plus de 71%.

