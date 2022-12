https://fr.sputniknews.africa/20221203/la-grossesse-entraine-des-changements-spectaculaires-dans-le-cerveau-selon-une-etude-1057168489.html

La grossesse entraîne "des changements spectaculaires" dans le cerveau, selon une étude

La grossesse engendre des modifications neurologiques frappantes "dans la structure et la fonction cérébrales" des femmes, à en croire une récente étude. 03.12.2022, Sputnik Afrique

D'importants changements dans le cerveau sont observés chez les femmes enceintes, lit-on dans la revue Nature Communications.Les résultats de l’étude menée par des chercheurs du Centre médical universitaire d'Amsterdam suggèrent que ces modifications neurologiques sont capables de "favoriser le lien entre la mère et le bébé et pourraient jouer un rôle dans le changement d'identité que de nombreuses femmes ressentent lorsqu'elles deviennent de nouvelles mères".Ces changements "sont en mesure de conférer des avantages adaptatifs pour le comportement gestationnel et maternel d'une mère et l'établissement de la nouvelle relation mère-enfant", affirment les scientifiques.

