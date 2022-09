Maroc: des militantes féministes manifestent pour le droit à l'avortement

"On demande la dépénalisation de l'avortement depuis déjà une dizaine d'années. On renouvelle cette revendication aujourd'hui. Le législateur est responsable de cette situation et de la violence et difficultés qu'endurent les femmes", a expliqué Fouzia Yassine, du "Printemps de la dignité", une coalition d'associations féministes marocaines.