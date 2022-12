https://fr.sputniknews.africa/20221202/une-tentative-de-putsch-dejouee-au-burkina-selon-le-president-de-la-transition-1057150616.html

Une tentative de putsch déjouée au Burkina, selon le Président de la transition

Une tentative de putsch déjouée au Burkina, selon le Président de la transition

Le Président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé jeudi qu’une tentative de coup d’État avait visé son pouvoir. Des "velléités de... 02.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-02T13:46+0100

2022-12-02T13:46+0100

2022-12-02T13:46+0100

international

afrique subsaharienne

burkina faso

ibrahim traoré

tentative de coup d'etat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1056585916_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1a3cf68c032df9f8db181bae28ffd038.jpg

Lors d’une rencontre jeudi 1er décembre à Ouagadougou avec plusieurs organisations de la société civile, le Président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a confié à plus d’un millier de personnes de l’assistance que des "velléités de déstabilisation" avaient été orchestrées le week-end dernier, rapporte Oméga Médias.Le capitaine Traoré a affirmé connaître les auteurs de la "manœuvre". Il a cependant préféré ne pas les arrêter afin de privilégier le dialogue. Son équipe et lui se disent dans une dynamique d'apaisement et de cohésion sociale.Appel à la vigilance "Grâce à la vigilance de ses hommes et la veille citoyenne, l’ennemi a été mis en déroute", a rapporté un participant à la rencontre.Le capitaine Ibrahim Traoré a invité les organisations de la société civile à constituer des comités de vigilance et de veille citoyenne dans les villes et campagnes.Oméga Médias signale que le week-end dernier des rumeurs d’une tentative de déstabilisation ont inondé les réseaux sociaux. Dimanche dans la nuit et lundi en journée, des manifestants, se présentant comme des partisans du capitaine Ibrahim Traoré, s’étaient réunis à la place de la Nation pour protester contre cette tentative de putsch. Le pouvoir d’Ouagadougou n’avait livré aucune réaction à cette éventuelle tentative de déstabilisation.

afrique subsaharienne

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, burkina faso, ibrahim traoré, tentative de coup d'etat