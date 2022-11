https://fr.sputniknews.africa/20221129/un-autre-coup-detat-en-vue-au-burkina-la-population-grogne-1057125970.html

Un autre coup d’État en vue au Burkina? La population grogne

Un autre coup d’État en vue au Burkina? La population grogne

Suite à des rumeurs de préparation d’un autre coup d’État au Burkina Faso, des manifestants ont pris d’assaut la capitale pour crier leur ras-le-bol, selon le... 29.11.2022, Sputnik Afrique

De jeunes Burkinabè se sont rassemblés, le 29 novembre, la place de Nation à Ouagadougou, pour dire "non au coup d’État". Cette action de protestation fait suite à l’apparition le 27 novembre d’un audio sur un éventuel coup d’État contre le capitaine Ibrahim Traoré, relate le site burkinabè LeFaso.Un ras-le-bol comme soutienM.Ouédraogo affirme qu’ils ne manifestent pas seulement dans le but de dissuader les prétendument "faiseurs" de coup d’État, mais aussi pour apporter leur soutien au gouvernement burkinabè, représenté par Ibrahim Traoré, Président de la transition burkinabè et son gouvernement.Il conclut en montrant son amertume face à ce que le pays endure depuis dix ans.L’histoire du Burkina Faso est jalonnée de multiples coups d’État depuis son indépendance en 1960. Le dernier en date est celui du capitaine Ibrahim Traoré, qui a fait de la sécurité de tout le territoire burkinabè sa priorité.

