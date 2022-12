https://fr.sputniknews.africa/20221202/paris-veut-obliger-les-etrangers-souhaitant-rester-dans-lhexagone-a-passer-un-test-de-francais-1057154545.html

Paris veut obliger les étrangers souhaitant rester dans l'Hexagone à passer un test de français

Paris veut obliger les étrangers souhaitant rester dans l'Hexagone à passer un test de français

"Pour s’intégrer, il faut parler français". La France souhaite durcir le processus d’octroi de titres de séjour aux étrangers. Par conséquent, celui qui veut... 02.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-02T17:17+0100

2022-12-02T17:17+0100

2022-12-02T17:28+0100

france

paris

gérald darmanin

office français de l'immigration et de l'intégration (ofii)

algérie

maroc

afrique

titre de séjour

visas

langue française

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103892/21/1038922179_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_96f457ff9bd4b972597bf5e5d1677d2e.jpg

Le gouvernement français envisage de déployer "une révolution énorme" en termes de politique d’immigration. Début novembre, Gérald Darmanin a expliqué sur Cnews que "tous les étrangers qui souhaitent s’installer [en France devront passer] un examen de langue".Ceux possédant déjà un titre de séjour devront eux aussi passer un examen, au cas échéant "on leur retire leurs titres de séjour et ils s'en vont". Le ministre français de l’Intérieur a appelé cette mesure de "révolution énorme".À ce jour, celui qui s’installe en France, signe un contrat d'intégration républicaine avec l'OFII (Office Français de l'Immigration et de l’Intégration).Contre la migration clandestineUn nouveau type de titre de séjour est également proposé par M.Darmanin au nom d’une nouvelle voie de régularisation pour les sans papiers.Les étrangers, dont les "harraga" algériens, pourront en profiter s’ils acceptent de travailler dans certains secteurs. Leurs titres de séjour auront une mention "métiers en tension" et leurs permettront de travailler en France pendant un an. Un renouvellement sera envisagé si un travailleur apporte une valeur ajoutée à l’économie française.La "révolution énorme" s’inscrit parfaitement dans l’intensification de la lutte contre les migrants clandestins en France pour régler les flux migratoires. Auparavant, l’Hexagone avait par ailleurs décidé de baisser de 50% les quotas pour les Algériens et les Marocains, contre 30% pour les Tunisiens.

france

paris

algérie

maroc

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, paris, gérald darmanin, office français de l'immigration et de l'intégration (ofii), algérie, maroc, afrique, titre de séjour, visas, langue française, examen