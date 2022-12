https://fr.sputniknews.africa/20221202/mondial-les-marocains-damerique-celebrent-lexploit-des-lions-de-latlas-1057147099.html

Mondial: Les Marocains d'Amérique célèbrent l'exploit des lions de l'Atlas

Mondial: Les Marocains d'Amérique célèbrent l’exploit des lions de l’Atlas

Dans une ambiance festive empreinte de patriotisme et d'un sens élevé d'appartenance, les Marocains d'Amérique ont célébré la qualification historique des... 02.12.2022

A New York, un grand nombre de Marocains se sont donnés rendez-vous à l’emblématique Times Square, pour donner libre cours à leur joie et leur fierté après l'exploit de la sélection nationale qui va rester gravé dans le marbre et dans les annales du football marocain, arabe et africain.Mus par un amour sans borne envers la patrie et pour une équipe nationale vaillante et pétrie de talents, des hommes, femmes et enfants, drapés dans les couleurs nationales, ont tenu à répondre présents en plein cœur de Manhattan, malgré le froid glacial qui s’abat sur la métropole américaine, pour exprimer leur joie et leur soutien indéfectible aux Lions de l’Atlas dans leur conquête footballistique.Une ambiance rythmée par des chants patriotiques“J’espère qu’ils vont continuer sur cette lancée” au prochain tour où ils affronteront la sélection espagnole, a-t-il ajouté.Même son de cloche chez Fatima B., qui a tenu à accompagner ses deux enfants à Times Square, pour partager les sentiments de joie et de fierté avec la communauté marocaine établie dans l’Etat de New York.Pour Houssam, 10 ans, la joie est à son comble. “Je suis tellement heureux pour Ziyech qui a pu marquer contre le Canada, ainsi que pour toute l’équipe”. “J’ai hâte de les voir jouer mardi prochain contre l’Espagne”, a-t-il lancé.Dans cette ambiance rythmée par des chants patriotiques au son de la musique Gnawa, les Marocains de New York ont été unanimes à souhaiter un beau parcours aux coéquipiers de Sofiane Amrabat qui “méritent tout le bonheur du monde” pour l'abnégation et la combativité dont ils ont fait preuve dans la phase de poules.La qualification historique des Lions de l’Atlas a été accueillie avec la même joie et liesse par les Marocains de Floride. Dans des cafés à Orlando, des supporters ont tenu à partager “la beauté” de cet exploit avec leurs compatriotes et surtout avec leurs enfants qui ne cachent pas leur fierté d’appartenir à une nation soudée et solidaire.Maroc-CanadaLes Lions de l’Atlas ont battu le Canada grâce aux réalisations de Hakim Ziyech (4e) et Youssef En-Nesyri (23e), au terme d’une bataille acharnée au milieu de terrain qui les a opposés à un adversaire qui n’avait plus rien à perdre et qui jouait sans complexe, étant déjà éliminé de ce tournoi mondial.Grâce à cette victoire, les Lions de l’Atlas portent leur actif à sept points et caracolent en tête de leur groupe, devant la Croatie (5 pts) qui les accompagne au prochain tour après son nul (0-0) face à la Belgique, dans l'autre match de ce groupe F.Dans les autres rencontres disputées ce jeudi, le Japon et l’Espagne se sont qualifiés pour les huitièmes de finale, au terme de leur match de la 3è et dernière journée du groupe E remporté par les Nippons par 2 buts à 1.Les Japonais terminent en tête de leur groupe avec six points, devant l’Espagne, deuxième avec 4 unités, qui sera le l’adversaire du Maroc en huitième de finale mardi prochain.

