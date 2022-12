La restitution à l’Afrique du patrimoine exproprié durant la période coloniale n’avance-t-elle pas?

"Les questionnements que soulève la restitution des œuvres d’art et du patrimoine culturel sont loin de se limiter aux seuls aspects juridiques relatifs à la propriété légitime. Ils sont surtout d’ordre politique, symbolique, philosophique et relationnel. Les restitutions imposent, aussi bien aux Européens qu’aux Africains, une réflexion profonde sur l’histoire, les mémoires et le passé colonial, autant que sur la nature et la qualité des relations entre les peuples, les cultures et les nations".