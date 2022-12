https://fr.sputniknews.africa/20221202/chef-dun-parti-francais-lue-et-lotan-servent-a-lasservissement-de-leurope-aux-usa-1057150273.html

Chef d’un parti français: l'UE et l'Otan servent à l'asservissement de l’Europe aux USA

Les pays de l’Otan se sont accordés sur un renouvellement du soutien à l’Ukraine. Pourquoi l’Alliance préfère-t-elle poursuivre sur cette voie plutôt que de... 02.12.2022, Sputnik Afrique

Chef d’un parti français: l'UE et l'Otan servent à l'asservissement de l’Europe aux USA Les pays de l’Otan se sont accordés sur un renouvellement du soutien à l’Ukraine. Pourquoi l’Alliance préfère-t-elle poursuivre sur cette voie plutôt que de trouver une issue diplomatique au conflit? François Asselineau, homme politique français, donne son analyse dans Zone de Contact.

Il y a beaucoup de cynisme derrière les agissements de l’Otan et son avancement vers les frontières russes, estime François Asselineau, président du parti français UPR.Et d’expliquer que "l'Ukraine est un pays factice et fragile. Les USA ont essayé de jouer sur cette fragilité, pour mener la révolution du Maïdan, imposer à Kiev un régime qui soit favorable aux intérêts américains".François Asselineau s’est penché également sur les accusations de Dmitri Medvedev, ex-Président russe, à l’encontre de l’Alliance atlantique. D'après l’homme politique russe, l'Otan est une "entité criminelle" qui doit être dissoute.Toutefois, M.Asselineau souligne que de Gaulle n’avait pas vu venir ce qu’il s’est passé ensuite: un asservissement de plus en plus total des pays européens vis-à-vis de Washington. Résultat, l’Alliance, qui aurait dû se dissoudre après la chute de l’URSS, a subsisté et Washington en a profité pour avancer encore plus ses pions vers l’est, comme le rappelle François Asselineau:Et de conclure: "l'UE et l'Otan sont les deux faces d'une même médaille qui est celle de l'asservissement du continent européen à la puissance des États-Unis".Pour plus de détails, écoutez le podcast de Zone de Contact!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

