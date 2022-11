https://fr.sputniknews.africa/20221130/il-est-lheure-de-dissoudre-lotan-en-tant-quentite-criminelle-juge-medvedev-1057130754.html

Il est l’heure de dissoudre l’Otan "en tant qu’entité criminelle", juge Medvedev

L’Otan ayant sali ses mains dans de multiples coups d’État et renversement de chefs d’État de pays souverains, il est l’heure que l’Alliance se repente "devant l’humanité", estime le vice-président du Conseil de sécurité de Russie, Dmitri Medvedev.D’après l’ancien Président, l’Alliance du nord-atlantique a à maintes reprises prouvé qu’elle agissait pour les "intérêts d’une poignée de pays anglo-saxons et de leurs caudataires".Davantage d’aide à l’UkraineCes propos n’interviennent pas pour rien. L’Alliance du nord-atlantique continue d’assurer à l’Ukraine "un soutien d’une ampleur exceptionnelle", selon son secrétaire général. À l’issue du premier jour des discussions des ministres des Affaires étrangères des pays membres, Jens Stoltenberg a évoqué la possible fourniture de systèmes de missile Patriot. À cet égard, Dmitri Medvedev a déclaré que si cela arrive, ces armements "deviendront immédiatement une cible légitime pour [les] forces armées" russes.Moscou avait antérieurement envoyé une note aux pays de l'Otan en raison de ces fournitures d'armes. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a par ailleurs fait remarquer que toute cargaison en contenant deviendrait une cible légitime. Pour lui, les pays de l’Otan "jouent avec le feu".

