https://fr.sputniknews.africa/20221130/la-piste-de-lotan-dans-lattaque-terroriste-en-centrafrique-1057129253.html

La piste de l’Otan dans l’attaque terroriste en Centrafrique

La piste de l’Otan dans l’attaque terroriste en Centrafrique

L’attaque terroriste contre une usine de coton en République centrafricaine a été menée avec l’utilisation de détonateurs otaniens, selon le chef de la... 30.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-30T08:24+0100

2022-11-30T08:24+0100

2022-11-30T08:24+0100

international

afrique subsaharienne

république centrafricaine

otan

attaque

base militaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103785/89/1037858972_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_cfe7f80f8a76959963b737e06b1d512e.jpg

Une piste otanienne a été découverte dans l’attaque aérienne menée dans la nuit du 27 au 28 novembre contre la base militaire et une usine de coton de Bossangoa, en Centrafrique, selon le directeur général de la Communauté des officiers pour la sécurité internationale (COSI), Alexandre Ivanov.Selon lui, l’attaque est "une nouvelle tactique des terroristes visant l’infrastructure civile afin de causer un préjudice économique à la République centrafricaine".Éviter des accidents pendant la fêteDégâts matérielsDans la nuit du 27 au 28 novembre, un avion a violé l’espace aérien de la Centrafrique pour bombarder la base militaire de Bossangoa et une ancienne usine de coton. D’importants dégâts matériels ont été causés au campement qui abritait les Forces armées centrafricaines et leurs alliés.Selon les autorités centrafricaines, après avoir largué des explosifs l’aéronef a pris la direction du nord.La ville de Bossangoa est située à 300 kilomètres de la capitale Bangui, reprise en février 2021 aux rebelles de "la Coalition des patriotes pour le changement".

afrique subsaharienne

république centrafricaine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, république centrafricaine, otan, attaque, base militaire