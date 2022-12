https://fr.sputniknews.africa/20221201/les-automobiles-russes-lada-bientot-a-la-conquete-de-lafrique-1057142907.html

Les automobiles russes Lada bientôt à la conquête de l’Afrique?

Collaborant déjà avec des entreprises tunisiennes ou égyptiennes, le constructeur russe d’automobiles AvtoVAZ cible le marché des pays africains. 01.12.2022, Sputnik Afrique

Le constructeur russe AvtoVAZ explore de nouveaux marchés d'exportation pour ses voitures Lada, principalement vers les pays africains.AvtoVAZ à l’étrangerIl a précisé qu’en 2023, AvtoVaz envisageait d’exporter environ 20.000 automobiles. À comparer: selon les chiffres communiqués, l’exportation d’automobiles Lada il y a un an s’élevait à 35.800. Les marchés vers lesquels AvtoVaz exporte principalement sont la Biélorussie, l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan.En outre, depuis de nombreuses années, AvtoVAZ coopère avec la société égyptienne Al Amal Co., dont l'une des usines a servi à assembler le modèle Granta en 2019. Il y a quelques années, des livraisons officielles étaient organisées en Tunisie par l'intermédiaire de la société Artes, qui travaille avec des marques de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

