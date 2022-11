https://fr.sputniknews.africa/20221124/six-mois-apres-le-depart-de-renault-lusine-automobile-moskvitch-reprend-ses-activites--1057077672.html

Six mois après le départ de Renault, l’usine automobile Moskvitch reprend ses activités

Six mois après le départ de Renault, l’usine automobile Moskvitch reprend ses activités

La production en série du nouveau crossover urbain Moskvitch 3 a débuté dans l’usine qui appartenait autrefois à Renault, l’entreprise française s’étant... 24.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-24T17:31+0100

2022-11-24T17:31+0100

2022-11-24T17:31+0100

renault group

automobile

russie

sergueï sobianine

sanctions

france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1057077513_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_000a464c617d86f93dbc8f6dfc003ca9.jpg

L’usine qui avait auparavant abrité la production d’automobiles françaises Renault a repris ses activités sous l’enseigne Moskvitch, fabricant de voitures russes.Les automobiles sont livrées à l'entreprise sous forme démontée, puis les pièces sont assemblées. Ce sont les voitures de la marque chinoise JAC qui serviront de base pour les nouvelles Moskvitch.Le ministre russe de l'Industrie et du Commerce Denis Mantourov et le maire de la ville Sergueï Sobianine ont assisté à ce redémarrage de l’usine, qualifié par ce dernier d’"événement historique".Il a précisé que la voiture serait mise sur le marché d'ici la fin de l'année.Renault se retire du marché russeAu mois de mai, le groupe Renault s’est retiré du pays sous le poids des sanctions antirusses. Or, à l’époque, le président du constructeur automobile français Jean-Dominique Senard n’avait pas exclu une reprise des activités dans le pays et le possible rachat dans les six ans à venir.Le groupe français a cédé ses actifs à AvtoVAZ et l’usine moscovite aux autorités de la capitale russe.

russie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

renault group, automobile, russie, sergueï sobianine, sanctions, france