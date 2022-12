Le Président camerounais invité au sommet Russie-Afrique 2023

https://fr.sputniknews.africa/20221201/le-president-camerounais-invite-au-sommet-russie-afrique-2023-1057145598.html

Le sommet Russie-Afrique est prévu pour l’été 2023 dans la ville russe de Saint-Pétersbourg. Le chef de l’État camerounais, Paul Biya, vient de recevoir une... 01.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-01T20:54+0100

2022-12-01T20:54+0100

2022-12-01T20:54+0100

cameroun

paul biya

afrique

afrique subsaharienne

russie

sommet

Le 30 novembre, l’ambassadeur de Russie au Cameroun, Anatoly Baschkine, a fait parvenir au ministre camerounais des Relations extérieures une invitation à la deuxième édition du sommet Russie-Afrique, libellée au nom de Paul Biya. En 2019, le Président du Cameroun avait déjà assisté à l’événement.L’"objectif principal" du sommet, programmé pour l’été 2023, est que cette rencontre soit fructueuse et réunisse "des délégations africaines des niveaux les plus élevés", a récemment déclaré Oleg Ozerov, chef du secrétariat du Forum du Partenariat Russie–Afrique auprès du ministère russe des Affaires étrangères."Un nouvel élan" à la collaboration russo-africaineSelon le diplomate, contrairement au premier sommet Russie-Afrique, celui-ci sera consacré à un éventail de sujets plus large.M.Ozerov a également dit espérer que la deuxième édition donnera "un nouvel élan" à la collaboration russo-africaine et a évoqué un véritable programme humanitaire dans les domaines de la science, de la culture, des médias ou encore du sport.

cameroun

afrique

afrique subsaharienne

russie

cameroun, paul biya, afrique, afrique subsaharienne, russie, sommet