Le deuxième sommet Russie-Afrique devrait emmener les relations bilatérales "à un autre niveau"

Le deuxième sommet Russie-Afrique devrait emmener les relations bilatérales "à un autre niveau"

Problèmes alimentaires, relevant de la sécurité énergétique et de la santé. Escomptant que la deuxième édition du sommet Russie-Afrique l'année prochaine soit... 30.11.2022

Alors que différents chefs d’État reçoivent l’un après l’autre une invitation à la deuxième édition du Sommet Russie-Afrique, Moscou espère qu’elle permettra de passer au niveau supérieur, question collaboration.Et de poursuivre que "l’objectif principal" consiste à ce que cette rencontre soit fructueuse et réunisse "des délégations africaines des niveaux les plus élevés"."Un nouvel élan"Contrairement au premier sommet Russie-Afrique, qui avait marqué 2019, sa nouvelle édition portera sur un volet de questions plus large.Tout en espérant qu’elle donnera "un nouvel élan" à la coopération russo-africaine, M.Ozerov met en relief un véritable programme humanitaire dans les domaines de la science, de la culture, du rôle des médias ou encore du sport.Le sommet États-Unis-AfriqueMi-décembre, Washington s’apprête à accueillir une rencontre États-Unis-Afrique, ce qui démontre leur détermination à concourir avec la Russie, estime le diplomate. Il a toutefois tenu à souligner qu’alors que le sommet Russie-Afrique à Sotchi avait ouvert ses portes aux représentants de tous les pays du continent, et que 54 sur 55 membres de l’Union africaine y avaient assisté, les États-Unis n’en accueilleront que 49.

