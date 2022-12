https://fr.sputniknews.africa/20221201/la-barbarie-de-lotan-reveille-les-peuples-1057139675.html

"La barbarie de l'Otan réveille les peuples"

D'après l'ex-Président russe Medvedev, l'Otan est une "entité criminelle" qui doit être dissoute. Deux experts maliens interrogés par Sputnik ont partagé cet... 01.12.2022, Sputnik Afrique

otan

mali

dmitri medvedev

adama diabaté

oumar mc koné

international

L'ancien Président russe Dmitri Medvedev vient d'affirmer que le monde civilisé n'a plus besoin de l'Otan et que cette organisation devait être dissoute en tant qu'entité criminelle. Interrogé par Sputnik, Adama Diabaté, expert malien en géopolitique et en relations internationales, se dit "à 100% d’accord" avec ces propos.Et de rappeler qu'en 2008, les magazines Forbes et Times traitaient Medvedev de "moderniste, réformiste et démocrate occidentalisé". "Mais à cause de leurs exactions, à cause de leurs ambitions démesurées, à cause de leur barbarie", "les peuples se sont réveillés". Les peuples "ne veulent plus accepter la domination", estime M. Diabaté."Poutine se bat pour toute l'humanité"Selon l'expert, "aujourd'hui, Poutine avec son équipe sont en train de se battre pour toute l'humanité". Et l'Otan est "le premier danger à l'existence de la paix dans le monde". "Parce que l’Otan n’existe que pour faire la guerre d'intérêts". Elle "est là juste pour garantir la suprématie de l'Occident", martèle Adama Diabaté."Une organisation expansionniste"De son côté, Oumar MC Koné, Président de la Mission d'appui à la refondation de l'État (MARE) du Mali, a lui aussi "donné raison" à Dmitri Medvedev, dans un entretien accordé à Sputnik. Il s'est référé à "la guerre contre l'Irak, la Syrie et surtout la destruction de la Libye, sans aucune légitimité, par l'Otan".Selon lui, "le Sahel entier subit aujourd'hui les conséquences de cette destruction de la Libye". "Qui fabrique, soutient et fournit des armes aux terroristes?", s'est-il interrogé.

