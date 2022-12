https://fr.sputniknews.africa/20221201/fixer-le-prix-du-petrole-russe-entre-ce-que-lon-veut-et-ce-que-lon-peut-il-y-a-une-difference-1057143905.html

Fixer le prix du pétrole russe? "Entre ce que l’on veut et ce que l’on peut, il y a une différence!"

Fixer le prix du pétrole russe? "Entre ce que l’on veut et ce que l’on peut, il y a une différence!"

Est-il possible de plafonner le prix du pétrole russe comme le souhaitent les Occidentaux? Non! Et pour cause, "nous sommes dans le monde réel, avec ses... 01.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-01T17:55+0100

2022-12-01T17:55+0100

2022-12-01T17:55+0100

afrique en marche

prix

pétrole

europe

union européenne (ue)

russie

algérie

libye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/01/1057144331_0:0:2071:1165_1920x0_80_0_0_dd431edb7b8e4950f2e2925621ff0449.png

Fixer le prix du pétrole russe? «Entre ce que l’on veut et ce que l’on peut, il y a une différence!» Est-il possible de plafonner le prix du pétrole russe comme le souhaitent les Occidentaux? Non! Et pour cause, «nous sommes dans le monde réel, avec ses contraintes physiques tangibles et incontournables, et non dans celui des rêves et des désirs phantasmatiques», affirme Mourad Preure, expert algérien en pétrole, à Radio Sputnik Afrique.

Lors d’un entretien téléphonique avec le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani jeudi 24 novembre, Vladimir Poutine a mis en garde contre de "graves conséquences" sur l’économie mondiale en cas de plafonnement du prix du pétrole russe. "De telles actions vont à l’encontre des principes des relations commerciales et vont très probablement aboutir à de graves conséquences pour le marché énergétique mondial", a-t-il affirmé, selon un communiqué du Kremlin. En juin, le Président russe avait mis en garde: son pays cesserait immédiatement toutes les livraisons d’hydrocarbures à tout pays qui mettrait en application le plafonnement.Dans une déclaration à Radio Sputnik Afrique, le Dr Mourad Preure, ex-cadre dirigeant de la Société nationale algérienne des hydrocarbures (Sonatrach) où il était responsable de la stratégie, estime qu’il n’y a aucun doute sur les conséquences fâcheuses, notamment pour l’Europe, qu’entraînerait la mise en application de ce plafonnement du prix du pétrole russe. Néanmoins, selon lui, "entre ce que l’on veut et ce que l’on peut, il y a une très grande différence".L’Algérie et la Libye peuvent-elles venir au secours de l’Europe?L’Algérie possède un potentiel gazier réel en conventionnel mais surtout en gaz de schiste. Ses réserves sont parmi les premières dans le monde. La Libye est également dans la même position en termes de potentiel.Cependant, pour M.Preure, ces deux pays "ne peuvent pas se substituer à la Russie. Car ni leurs réserves prouvées ni les infrastructures nécessaires à l’exploitation de ces ressources ne peuvent fournir autant d’hydrocarbures que la Russie".Enfin, Mourad Preure explique qu’aussi bien l’Algérie et la Libye que l’ensemble des pays africains "auront besoin dans les années à venir de beaucoup d’énergie, notamment le gaz, pour mener à bien leur développement industriel et leur transition énergétique".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

europe

russie

algérie

libye

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

prix, pétrole, europe, union européenne (ue), russie, algérie, libye, аудио