https://fr.sputniknews.africa/20221201/des-dizaines-de-boursiers-nigerians-arrives-a-moscou-pour-entamer-leurs-etudes-1057144936.html

Des dizaines de boursiers nigérians arrivés à Moscou pour entamer leurs études

Des dizaines de boursiers nigérians arrivés à Moscou pour entamer leurs études

En vertu d’un accord bilatéral sur l'éducation, Moscou a offert une centaine de bourses à des étudiants nigérians, a fait savoir auprès de Sputnik... 01.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-01T18:13+0100

2022-12-01T18:13+0100

2022-12-01T18:13+0100

bourse

nigeria

médecine

étudiants

russie

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/01/1057144791_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_20b4b4a1c6e2636cbd47f16e7851d7b9.jpg

Ce 1er décembre, 32 boursiers nigérians ont fait le déplacement en Russie en vue d’intégrer des établissements d'enseignement supérieur. Les étudiants ont été accueillis dans un aéroport de Moscou par l’ambassadeur du Nigeria en Russie, Abdallahi Shehu.Le diplomate a fait valoir au micro de Sputnik que 64 jeunes Nigérians y étaient déjà arrivés récemment, après que Moscou avait accordé plus de 100 bourses à des fins éducatives dans le cadre d’un accord signé entre les gouvernements nigérian et russe.Médecine, ingénierie, technologieLes principales filières qui intéressent les étudiants nigérians sont la médecine, l'ingénierie et la technologie, a-t-il indiqué.D’après le diplomate, de nombreux Nigérians qui faisaient leurs études en Russie y sont restés et contribuent à la croissance économique du pays. D’autres ont opté pour revenir au Nigeria, où ils participent au développement de leur contrée d’origine dans divers secteurs.

nigeria

russie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

bourse, nigeria, médecine, étudiants, russie, afrique subsaharienne