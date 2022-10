https://fr.sputniknews.africa/20221001/le-nigeria-souhaite-discuter-avec-moscou-des-moyens-dintensifier-les-echanges-scientifiques--1056369043.html

Le Nigéria souhaite discuter avec Moscou des moyens d’intensifier les échanges scientifiques

Le Nigéria souhaite discuter avec Moscou des moyens d’intensifier les échanges scientifiques

L’ambassadeur nigérian à Moscou souligne l’importance des liens dans le domaine de la science dans un discours à l’occasion de la fête nationale du Nigéria. La... 01.10.2022, Sputnik Afrique

Lors d’une réception solennelle organisée ce 1er octobre à Moscou à l’occasion de la fête nationale du Nigéria, le chef de la mission diplomatique du pays en Russie, Abdullahi Y.Shehu, a souligné l'importance de la collaboration scientifique entre les deux pays et notamment des échanges d'étudiants.Dans son intervention, il s’est félicité des relations traditionnellement amicales et constructives d’Abuja avec l’URSS et ensuite la Russie, a annoncé une membre de la commission des relations internationales de la Douma russe, Maria Boutina, présente à l’événement.M.Shehu et Mme Boutina se sont mis d’accord de tenir une rencontre spéciale "pour aborder le développement ultérieur de contacts entre des établissements d’enseignement et scientifiques des deux pays".La sphère de l’éducation et de la science est un "fondement solide pour l’amitié des peuples et des États", a noté la députée.Ce samedi 1er octobre, le Nigéria, actuellement la première économie africaine, célèbre le 62ème anniversaire de son Indépendance.

