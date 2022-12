https://fr.sputniknews.africa/20221201/ambassade-russe-bonne-fete-de-la-proclamation-de-la-republique-a-tous-les-centrafricains-1057141794.html

Ambassade russe: "Bonne fête de la proclamation de la République à tous les Centrafricains"

"Meilleurs vœux de prospérité et de développement." L’ambassade russe à Bangui a adressé ses félicitations aux Centrafricains à l’occasion du 64e anniversaire... 01.12.2022, Sputnik Afrique

L’ambassade de Russie à Bangui s’est adressée sur les réseaux sociaux aux "chers amis Centrafricains" et leur a souhaité "ses meilleurs vœux de prospérité et de développement".Le 1er décembre 1958, l’Oubangui-Chari, colonie puis territoire d’outre-mer de la République française, devient République centrafricaine avant d’accéder à l’indépendance le 13 août 1960.Père fondateur de la nationBarthélémy Boganda, député à l’Assemblée nationale française, qui a créé le Mouvement pour l’Évolution sociale de l’Afrique noire, est considéré comme le père fondateur de la nation centrafricaine. Il n’a cependant pas assisté aux fêtes d’indépendance, son avion s’étant écrasé le 29 mars 1959 dans des circonstances troubles.L’Union soviétique avait reconnu la République centrafricaine aussitôt après la proclamation de son indépendance. Les relations diplomatiques entre les deux pays avaient été établies le 7 décembre 1960.Les relations diplomatiques entre la Fédération de Russie, qui a succédé à l’Union soviétique, et la Centrafrique ont été établies le 9 janvier 1992, dès que cette dernière a reconnu la Russie.

