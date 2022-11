https://fr.sputniknews.africa/20221130/un-caricaturiste-condamne-par-contumace-a-10-ans-de-prison-en-algerie-1057136181.html

Un caricaturiste condamné par contumace à 10 ans de prison en Algérie

Un caricaturiste condamné par contumace à 10 ans de prison en Algérie

Le caricaturiste algérien Ghilas Ainouche, qui vit en France, a été condamné mercredi à dix ans de prison, notamment pour "atteinte au Président de la... 30.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-30T20:02+0100

2022-11-30T20:02+0100

2022-11-30T20:04+0100

abdelmadjid tebboune

france

algérie

caricature

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1045444036_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf527293a24a4b0c9db7709e34f50e26.jpg

"C'est officiel, le tribunal criminel de Bejaïa a condamné le caricaturiste Ghilas Ainouche à 10 ans de prison ferme et un mandat d'arrêt international pour ses dessins de presse", a également tweeté le jeune dessinateur.Selon le CNLD, les accusations retenues contre lui par le tribunal de Sidi Aïch (Bejaïa, nord de l'Algérie), qui statuait en première instance, sont "l'apologie d'actes terroristes, le délit d'atteinte au président de la République et le délit d'outrage à corps constitué".Cet ancien collaborateur de l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo, âgé de 34 ans, vit en France depuis plusieurs années.Proche du mouvement pro-démocratie du Hirak, il publie ses dessins sur son blog personnel ou des médias en ligne d'opposants et est connu pour n'épargner aucune autorité politique, y compris le Président Abdelmadjid Tebboune.

france

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

abdelmadjid tebboune, france, algérie, caricature