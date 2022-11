https://fr.sputniknews.africa/20221130/-ukraine-moscou-salue-la-volonte-de-lafrique-de-resister-a-la-pression-occidentale-1057134746.html

Ukraine: Moscou salue la volonté de l’Afrique de "résister à la pression occidentale"

Dans le contexte de l'opération russe en Ukraine, l'Occident tente d’influencer les pays africains, mais ceux-ci lui tiennent tête, constate la diplomatie... 30.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-30T16:30+0100

donbass. opération russe

russie

afrique

occident

pressions

sanctions

La Russie apprécie "hautement le désir de ses partenaires africains de résister à la pression grossière de l'Occident collectif" sur fond de crise ukrainienne, a annoncé ce 30 novembre Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial de Vladimir Poutine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, et vice-ministre des Affaires étrangères.Le diplomate a souligné que la coopération russo-africaine, mutuellement bénéfique et respectueuse, se poursuivait. Il a également évoqué la tenue du prochain sommet Russie-Afrique 2023.M.Bogdanov a fait ces déclarations lors d’une conférence intitulée Modalités pratiques de la coopération avec les pays africains dans le nouveau contexte, laquelle se déroule à Moscou ce mercredi 30 novembre."Pur et simple diktat"Dans un entretien récemment accordé à Sputnik, Oleg Ozerov, le chef du secrétariat du Forum du Partenariat Russie–Afrique auprès du ministère russe des Affaires étrangères, a assuré que les pays africains "en [avaient] assez de cette pression des anciennes métropoles et de ce pur et simple diktat".Il a aussi rappelé que plusieurs États d’Afrique s’abstenaient officiellement de se joindre aux sanctions antirusses.

