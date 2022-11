https://fr.sputniknews.africa/20221129/lue-debloque-une-centaine-de-millions-deuros-pour-lafrique-de-louest-1057122997.html

L’UE débloque une centaine de millions d’euros pour l’Afrique de l’Ouest

Alors que l’Afrique de l’Ouest est largement impactée par la hausse des cours des matières premières, l’Union européenne a annoncé une aide financière.Ainsi, Bruxelles a débloqué 96 millions d’euros pour cette région, a annoncé l’ambassadrice de l’UE en Côte d’Ivoire, s’exprimant le 28 novembre à Abidjan, selon l’agence Anadolu. "Nous travaillons main dans la main avec nos partenaires concernés", a lancé Francesca Di Mauro à l’ouverture de la 6e session du dialogue de partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'UE.Entre autres, 10 millions seront octroyés à la Côte d’Ivoire pour renforcer la résilience et les capacités de production alimentaire locale. En plus de clea, l’UE envisage d’y créer de nouveaux emplois via le travail renforcé à la fois avec le gouvernement ivoirien et le secteur privé.En février 2022, l’Union européenne a déjàpromis de réunir plus de 150 milliards d'euros d'investissements destiné au continent africain dans les prochaines années sous l’initiative Global Gateway.Insécurité alimentaire aiguëL'Afrique de l'Ouest connaît sa pire crise alimentaire depuis une décennie, alerte Oxfam international, organisation qui lutte contre la pauvreté.À cause de la sécheresse, des conséquences de l’épidémie du Covid-19 ainsi que des impacts des sanctions contre la Russie, des dizaines de millions d’habitants se trouvent confrontés à une insécurité alimentaire aiguë, notamment au Burkina Faso, Niger, Tchad, Mali, Nigéria.Entre janvier 2021 et début juin 2022, le prix du blé a augmenté de 60%, selon la Banque mondiale. Le prix des engrais, essentiels à une agriculture productive, a également drastiquement augmenté depuis le début du conflit en Ukraine en février.

