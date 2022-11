https://fr.sputniknews.africa/20221129/gazoducs-potentiels-de-lorganisation-de-cooperation-de-shanghai-1057128078.html

Gazoducs potentiels de l’Organisation de coopération de Shanghaï

Les pays membres de l’Organisation de coopération de Shanghaï envisagent de construire plusieurs gazoducs liés entre eux. Cette infographie de Sputnik présente... 29.11.2022, Sputnik Afrique

La Russie, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan mènent des discussions en vue de créer une union gazière pour assurer l’approvisionnement de leurs territoires et fournir du combustible bleu à des pays tiers, comme la Chine.En septembre, ce dossier a été discuté au sommet de l’Organisation de coopération de Shanghaï (OCS). Moscou a alors évoqué la prochaine signature d’un contrat sur la construction du gazoduc Force de Sibérie-2 qui permettrait de réorienter le gaz du pipeline Nord Stream vers la Chine.Les pays de l’OCS discutent en outre d’un gazoduc Pakistan Stream ou bien d’un autre, reliant la Russie au Pakistan via le Kazakhstan et l’Ouzbékistan. Ces deux pipelines devraient être connectés à un troisième, baptisé TAPI, menant vers l’Inde.Retrouvez l’ensemble de ce réseau de gazoducs potentiels dans l’infographie de Sputnik.

