"L'Afrique mérite plus de quotas au Mondial, nous avons 55 pays", estime le sélectionneur ghanéen

L’entraîneur de l’équipe du Ghana a critiqué la FIFA pour avoir distribué "injustement" les tickets pour participer à la Coupe du monde. L'Afrique n’y a en... 28.11.2022, Sputnik Afrique

La FIFA a été critiquée pour avoir injustement distribué les quotas de participation des équipes nationales à la Coupe du monde.Le sélectionneur du Ghana a pointé que seuls cinq pays venant d’Afrique avaient été acceptés.Ce 28 novembre, l’équipe du Ghana se prépare à rencontrer la Corée du Sud, après avoir perdu son premier match contre le Portugal (3-2) le 24 novembre.L’Afrique au Mondial 2022Le Mondial 2022 se tient au Qatar et est le premier tournoi de l'histoire de ce type à se dérouler dans un pays du Moyen-Orient.Les équipes africaines qui y participent sont le Sénégal, le Maroc, le Ghana, le Cameroun et la Tunisie.Le Sénégal est l'actuel champion d'Afrique et à la probabilité de victoire la plus élevée parmi les équipes africaines, selon les estimations des analystes sportifs. Les Black Stars du Ghana et les Lions de l'Atlas du Maroc suivent les Lions de la Téranga dans le classement des vainqueurs probables d'Afrique.

