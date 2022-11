https://fr.sputniknews.africa/20221128/kiev-preparait-deja-une-offensive-contre-la-crimee-pour-2023-selon-leconomist-1057113148.html

Kiev préparait déjà une offensive contre la Crimée pour 2023, selon l’Economist

Kiev préparait déjà une offensive contre la Crimée pour 2023, selon l’Economist

Une attaque contre la Crimée était élaborée pour 2023, écrit l’Economist en citant un ex-commandant ukrainien. Les autorités de ce pays n’y renoncent toujours... 28.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-28T16:11+0100

2022-11-28T16:11+0100

2022-11-28T17:41+0100

donbass. opération russe

ukraine

russie

crimée

armée

vladimir poutine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104268/06/1042680614_0:91:3167:1872_1920x0_80_0_0_cec34566a88ead1fae62a4a58245fab0.jpg

Dans le cas de son offensive contre la Crimée, Kiev ne doit pas compter sur le soutien militaire de ses alliés occidentaux, écrit l’Economist. Pour eux, une telle opération puisse "conduire la Russie à l’escalade même au niveau nucléaire".Le magazine britannique rappelle la récente déclaration de Volodymyr Zelensky qui a insisté sur l’objectif de "reprendre tous les territoires". Ils incluent non seulement les quatre nouvelles régions russes, mais aussi la Crimée, rattachée à la Russie en 2014 suite à un référendum.En outre, une offensive contre la Crimée était même préparée pour 2023, poursuit le média en se référant à Mykhailo Zabrodsky, ancien commandant des forces d'assaut aériennes ukrainiennes. Cependant, la date à laquelle ces travaux de préparation étaient menés n’est pas claire.Bien que les chefs ukrainiens ne révèlent pas leurs projets, des sources au sein des forces armées affirment que "rien" n'est exclu aujourd’hui. Pour M. Zabrodsky, Kiev n'a ainsi pas l'intention de se lancer dans un assaut frontal insensé contre la Crimée, en raison d'autres possibilités "intéressantes". "Nous allons surprendre les gens et de nombreuses fois encore", a-t-il souligné.Or, les alliés occidentaux restent plutôt sceptiques quant à l’ambition militaire de Kiev. Ainsi le général Mark Milley a déclaré le 16 novembre qu'il était peu probable qu'une victoire ukrainienne en Crimée "se produise de sitôt".Pas de moyen d’attaquer la CriméeD’après Moscou, Kiev n’est pas toutefois capable de lancer une offensive sur la péninsule.En annonçant, le 21 septembre, la mobilisation partielle en Russie, Vladimir Poutine avait rappelé que la décision de lancer l’opération militaire spéciale en Ukraine en février était "absolument nécessaire" et était "la seule possible" face à "l’offensive d’envergure" de Kiev sur le Donbass. "Une attaque contre la Crimée russe aurait inévitablement eu lieu", avait-il alors souligné.

ukraine

russie

crimée

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, crimée, armée, vladimir poutine