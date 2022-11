https://fr.sputniknews.africa/20221128/boeing-propose-denvoyer-a-kiev-des-missiles-dune-portee-de-150-km-1057114422.html

Boeing propose d’envoyer à Kiev des missiles d’une portée de 150 km

Boeing propose d’envoyer à Kiev des missiles d’une portée de 150 km

Sur fond de pénurie de munitions, Boeing a proposé au Pentagone de fournir à Kiev des bombes de précision lancées depuis le sol (GLSDB). D’après Reuters, il... 28.11.2022, Sputnik Afrique

Boeing a décidé d’apporter son aide à Kiev et ses alliés occidentaux. En effet, selon Reuters, le constructeur aéronautique américain a proposé au Pentagone d’envoyer en Ukraine des bombes de petit diamètre lancées depuis le sol (GLSDB) qu’il fabrique conjointement avec le suédois Saab.Il s’agit d’une munition qui combine une bombe guidée GBU-39 et le moteur de fusée M26, tous deux disponibles en abondance dans les stocks américains. Un document examiné par Reuters indique que les bombes pourraient être livrées dès le printemps 2023.Caractéristiques techniquesEn cours de développement depuis 2019, la GLSDB est relativement peu coûteuse compte tenu du fait que le prix de la GBU-39 est d’environ 40.000 dollars. La GLSDB est guidée par GPS et peut éviter certains brouillages électroniques. Elle est utilisable dans toutes les conditions météorologiques et peut frapper des véhicules blindés ainsi que des cibles d’un mètre de diamètre.Bien que les États-Unis aient rejeté les demandes concernant le missile ATACMS d'une portée de 297 km, la GLSDB peut voler à une distance de 150 km. Selon Reuters, cela permettrait à l’armée ukrainienne de perturber les zones arrière russes et d'atteindre "des cibles militaires importantes qui sont actuellement hors de sa portée".Pénurie de munitionEn se référant à des responsables de l’Otan, le New York Times indique qu’en neuf mois de conflit en Ukraine, les alliés de Kiev ont sérieusement épuisé leurs stocks d’armes. Par exemple, l'été dernier, les forces de Kiev tiraient 6.000 à 7.000 obus d'artillerie par jour, alors qu’en Afghanistan, l’artillerie de l'Otan consommait jusqu'à 300 obus quotidiennement.

