Au Mali, les forces de l’ordre libèrent des otages, des Français aux arrêts

Une unité spéciale de sécurité malienne a secouru, le 27 novembre, dix otages maliens, dont trois femmes et six enfants, retenus dans la région de Bamako, a annoncé le général de brigade Daoud Aly Mohammedine, ministre malien de la Sécurité et de la protection civile.Les quatre criminels, deux Français, un Franco-malien et un Franco-sénégalais, ont été mis aux arrêts, est-il précisé.Tout est bien qui finit bienSelon le communiqué, les membres d’une même famille étaient retenus en otage depuis le 18 novembre.Les ravisseurs réclamaient une rançon de 900 millions de francs CFA ou de fournir des informations permettant de localiser de la cocaïne récemment interceptée par les douanes maliennes.M.Mohammedine, a par ailleurs, assuré que l’enquête se poursuivait pour démanteler ce réseau criminel ainsi que des complices. Il a invité la population à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité.En novembre 2015, une prise d’otages de grande ampleur avait eu lieu à l’hôtel Radisson, au cœur de Bamako, au Mali. Un fait peut-être anodin mais qui confirmait l’insécurité qui régnait dans la capitale et partout dans le pays. Après avoir été déclaré Président de la transition le 28 mai dernier par la Cour constitutionnelle, Assimi Goïta, avait fait de la sécurité de tout le territoire malien sa priorité.

